Беринчик после победы бросил вызов потенциальным соперникам Ломаченко

Международный чемпион по версии WBO Денис Беринчик после очередной победы рассказал о желаемых соперниках. Украинец хочет встретиться с Теофимо Лопесом и Джервонтою Дэвисом.

В субботу, 5 октября, Денис в Броварах победил Лопеса Морено единогласным решением судей. После боя Денис сказал, с кем хочет помериться силами.

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Сегодня меня интересует Джервонта Дэвис и Теофимо Лопес, носатый этот пр***урок. Он говорит слишком много, пусть сначала завоюет золотую медаль, а потом прыгает на Ломаченко. Я думаю, он проигрывает Ричарду Комми. И, возможно, захочет со мной организовать бой.

Джервонта Дэвис и Лопес, если у вас есть свободное время, присылайте контракт моей промоутерской компании, я надеру вам задницу. Вы все в Америке "b*ll s*it,

– сказал Беринчик.

Чемпион IBF в легком весе Ричард Комми договорился о защите своего титула против Теофимо Лопеса. Победитель этой пары к началу 2020 года будет сражаться против Василия Ломаченко.

В свою очередь Дэвис отказался от звания "суперчемпиона" WBA и занял 1-ю строчку в обновленном рейтинге организации в лимите легкого дивизиона. Именно в этой категории выступает Беринчик и Ломаченко.

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