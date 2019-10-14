Беринчик прокомментировал шансы встретиться с Ломаченко

Непобедимый украинский боксер Денис Беринчик прокомментировал возможность встретиться с Василием Ломаченко. Оба выступают в одинаковой весовой категории.

Весной Спорт 24 писал, что промоутер Беринчика Александр Красюк сделал заявление относительно боя его подопечного с Ломаченко. Он сказал, что Беринчик будет выводиться на бой за звание чемпиона мира в легком весе по версии WBO, которым владеет именно Василий.

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Летом Беринчик заявил, что боя с Василием Ломаченко не следует ожидать в ближайшее время. Ситуация не изменилась и теперь.

Мы знаем, что у Василия Ломаченко скоро будет объединительный бой. Возможно, в следующем году его планы изменятся, и я буду в рейтинге уже официальным претендентом. После этого мы можем о чем-то говорить конкретно. Ну а пока я 7-й в рейтинге WBO и не знаю, когда мне выпадет возможность или честь встретиться с лучшим боксером планеты,

– сказал Денис в интервью Xsport.

Последний бой Беринчик провел 5-го октября. Денис в Броварах победил Лопеса Морено единогласным решением судей. После боя Денис сказал, что не прочь встретиться с Теофимо Лопесом и Джервонтой Дэвисом.

В то же время свой последний бой Ломаченко провел 31-го августа и решением судей одолел

Люка Кэмпбелла. Василий, владевший титулами WBO и WBA, добавил в свою коллекцию пояс WBC.

Следующий бой украинца должен быть за пояс IBF, который владеет Ричард Комми. Ганец в конце года проведет защиту титула против Теофимо Лопеса. Победитель боя в начале 2020 года встретится с Ломаченко.