Беринчик провел открытую тренировку перед чемпионским боем: фото

22 февраля в ТРЦ "Терминал", Интернациональный чемпион по версии WBO, Денис Беринчик (12-0-0, 7 КО), будет защищать титул в поединке с Чемпионом Аргентины Эктором Эдгардо Сармиенто (21-1-0, 14 КО). В зале бокса "Old School Boxing Club" состоялась открытая тренировка в рамках боксерского шоу K2 Promotions Ukraine, в ходе которого Беринчик продемонстрировал свою физическую форму перед защитой титула

"Мой нынешний соперник – первый номер у себя на родине. Как известно, Аргентина – боксерская страна. Сармиенто провел более двадцати поединков и 14 раз нокаутировал соперников. Поэтому недооценивать его не стоит", – отметил Денис Беринчик во время общения с журналистами.

Во время мероприятия Денис представил нового тренера, который помогает ему готовиться к этому поединку – известного боксера-любителя Егора Голуба.

"Мы давно вместе в одной команде, в клубе "Динамо-бокс", были вместе в сборной. У нас одна стратегия, куча задач. Пока у нас все получается и мы находим общий язык", – отметил Беринчик.

К слову: Беринчик подготовил эпатажный выход на ринг

Свою готовность к следующему бою показал также Дмитрий Митрофанов (7-0-1, 5 КО), который 22 февраля встретится с Улугбеком Собировым (9-0, 5 КО) из Узбекистана по прозвищу "храброе сердце".

"Боксеры из Узбекистана обычно очень техничные. Смотрели бои соперника, разработали с тренером стратегию на бой. Парень крепкий, держит руки высоко, поджимает. Будем разбираться 22 февраля", – отметил Дмитрий Митрофанов.