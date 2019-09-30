Беринчик провел открытую тренировку перед титульным поединком: фото и видео

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Денис Беринчик
Денис Беринчик / K2 Promotions Ukraine

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик провел открытую тренировку перед поединком против Патрицио Лопеса Морено.

Участие в открытой тренировке также приняли Олег Малиновский и Дмитрий Митрофанов.

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Трое боксеров уже в субботу, 5 октября, проведут бои на арене "Терминал" в Броварах.


Дмитрий Митрофанов / Фото: K2


Дмитрий Митрофанов / Фото: K2

Противостоять Дмитрию Митрофанову будет сербский боксер Новак Радулович.


Олег Малиновский / K2

Олег Малиновский встретится в ринге с экс-чемпионом Италии Витторио Парринелло.


Денис Беринчик / Фото: K2

Видео открытой тренировки

 

 

Открытая тренировка Беринчика, Малиновского и Митрофанове накануне боев 5 октября. LIVE!!!

Опубліковано Luckypunch.net Понеділок, 30 вересня 2019 р.

Главным событием вечера бокса станет именно бой Дениса Беринчика. Денис будет защищать титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.

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Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Денис Беринчик
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