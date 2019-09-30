Беринчик провел открытую тренировку перед титульным поединком: фото и видео
Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик провел открытую тренировку перед поединком против Патрицио Лопеса Морено.
Участие в открытой тренировке также приняли Олег Малиновский и Дмитрий Митрофанов.
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Трое боксеров уже в субботу, 5 октября, проведут бои на арене "Терминал" в Броварах.
Дмитрий Митрофанов / Фото: K2
Дмитрий Митрофанов / Фото: K2
Противостоять Дмитрию Митрофанову будет сербский боксер Новак Радулович.
Олег Малиновский / K2
Олег Малиновский встретится в ринге с экс-чемпионом Италии Витторио Парринелло.
Денис Беринчик / Фото: K2
Видео открытой тренировки
Открытая тренировка Беринчика, Малиновского и Митрофанове накануне боев 5 октября. LIVE!!!Опубліковано Luckypunch.net Понеділок, 30 вересня 2019 р.
Главным событием вечера бокса станет именно бой Дениса Беринчика. Денис будет защищать титул Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.