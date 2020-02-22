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Денис Беринчик – Эктор Сармиенто: онлайн-трансляция боя украинца

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Денис Беринчик – Эктор Сармиенто: онлайн-трансляция

Обладатель титула WBO International в легком весе Денис Беринчик (12-0, 7 КО) в субботу, 22 февраля, проведет защиту титула в бою против представителя Аргентины Эктора Сармиенто (21-1, 14 КО). Онлайн-трансляция поединка – в материале Спорт24.

В Броварах свою уже четвертую защиту пояса чемпиона WBO International в легком весе проведет украинец Денис Беринчик. После филиппинца Кристобаля, японца Аракавы, мексиканца Морено настала очередь аргентинца Сармиенто, который будет противостоять 31-летнему украинцу.

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Трансляция главных поединков шоу с 21:30 пройдет на телеканале "Интер". В этот вечер на ринг также выйдут известные украинские боксеры Дмитрий Митрофанов, Макс Бурсак, Юрий Вишняков, Мишико Беселия и другие.

Денис Беринчик – Эктор Сармиенто: онлайн-трансляция

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Денис Беринчик
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