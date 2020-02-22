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Денис Беринчик в зрелищном бою по очкам победил Сармиенто и защитил титул: видео боя

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Денис Беринчик – Эктор Сармиенто: результат и видео

22 февраля в Броварах, украинец Денис Беринчик защитил титул интерконтинентального чемпиона мира по версии WBO в легком весе в бою с аргентинцем Эктором Сармиенто.

С первых раундов поединка в "Терминале" Беринчик проверял на прочность соперника, превосходившего его в антропометрии. Не раз опасно пробивал аргентинец.

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Но Денис, отлично двигаясь, упорно гнул свою линию, и в восьмом раунде Сармиенто от падения на настил ринга спас лишь гонг.

В результате аргентинец продержался все 12 раундов, но победу единогласным решением судей (украинца, россиянина и итальянца) отпраздновал Денис Беринчик – 117:111, 118:112, 118:110.

Денис Беринчик – Эктор Сармиенто: видео боя

  • Для Дениса это тринадцатая победа (7 нокаутом) в 13 поединках на профессиональном ринге.
  • В активе аргентинца 21 победа (14 нокаутом) и два поражения.

Отметим, что в андеркарте главного боя еще один украинец 30-летний средневес Дмитрий Митрофанов (8 побед, 5 из них – нокаутом, 1 поражение) в зрелищном 8-раундовом поединке победил решением судей Улугбека Собирова из Узбекистана.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Бокс Денис Беринчик Новости Спорта Спорт
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