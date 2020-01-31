Беринчик сделал фото в олимпийке с надписью "Москва 1980" и показал подготовку к бою – видео
Обладатель титула WBO International украинский легкоатлет Денис Беринчик (12-0-0, 7 КО) в Instagram поделился необычными методами своих тренировок.
На одном из фото Денис, видимо, устал и решил постоять на голове.
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Также Беринчик опубликовал фото, на котором украинец одет в олимпийку "Москва 1980".
"Все эти пять лет профессиональной карьеры был всегда рядом мой тренер, друг и кум Пискунов Александр Николаевич. P.S. Всем хейтерам: олимпийка "Москва 80" – это не потому что я за Российскую Федерацию, а я за спорт. В Киеве были Олимпийские игры 1980 года", – написал Денис Беринчик.
- 22 февраля в ТРЦ "Терминал" (Бровары) состоится первый в этом году вечер бокса компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine".
- Главным событием боксерского шоу станет защита титула Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе Денисом Беринчиком.
- В этот вечер в ринг также выйдут: Дмитрий Митрофанов, Макс Бурсак, Мишико Беселия, Юрий Вишняков, Василий Чеботарь и другие.
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