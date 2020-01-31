Беринчик сделал фото в олимпийке с надписью "Москва 1980" и показал подготовку к бою – видео

Обладатель титула WBO International украинский легкоатлет Денис Беринчик (12-0-0, 7 КО) в Instagram поделился необычными методами своих тренировок.

На одном из фото Денис, видимо, устал и решил постоять на голове.

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Также Беринчик опубликовал фото, на котором украинец одет в олимпийку "Москва 1980".

"Все эти пять лет профессиональной карьеры был всегда рядом мой тренер, друг и кум Пискунов Александр Николаевич. P.S. Всем хейтерам: олимпийка "Москва 80" – это не потому что я за Российскую Федерацию, а я за спорт. В Киеве были Олимпийские игры 1980 года", – написал Денис Беринчик.