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Беринчик сделал фото в олимпийке с надписью "Москва 1980" и показал подготовку к бою – видео

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Денис Беринчик / K2 Promotions

Обладатель титула WBO International украинский легкоатлет Денис Беринчик (12-0-0, 7 КО) в Instagram поделился необычными методами своих тренировок.

На одном из фото Денис, видимо, устал и решил постоять на голове.

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Также Беринчик опубликовал фото, на котором украинец одет в олимпийку "Москва 1980".

"Все эти пять лет профессиональной карьеры был всегда рядом мой тренер, друг и кум Пискунов Александр Николаевич. P.S. Всем хейтерам: олимпийка "Москва 80" – это не потому что я за Российскую Федерацию, а я за спорт. В Киеве были Олимпийские игры 1980 года", – написал Денис Беринчик.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Все эти 5 лет профессиональной карьеры был всегда рядом мой Тренер , друг , кум Пискунов Александр Николаевич !!! P.S. Всем хейтерам, олимпийка Москва 80 это не по тому что я за Российскую Федерацию, а я за Спорт !!! В Киеве были олимпийские игры 1980 года #киев80 #тренер #олимпийскиеигры #олимпиада80 #гризли #boxing #boxingtraining #кум #друг #батя #k2promotionsukraine #berinchykteam

Публикация от Денис Беринчик (@berinchyk)

  • 22 февраля в ТРЦ "Терминал" (Бровары) состоится первый в этом году вечер бокса компании братьев Кличко "K2 Promotions Ukraine".
  • Главным событием боксерского шоу станет защита титула Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе Денисом Беринчиком.
  • В этот вечер в ринг также выйдут: Дмитрий Митрофанов, Макс Бурсак, Мишико Беселия, Юрий Вишняков, Василий Чеботарь и другие.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Бокс Денис Беринчик
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