Определился соперник Дениса Беринчика на чемпионский бой 22 февраля

22 февраля Международный чемпион по версии WBO в легком весе Денис Беринчик (12-0-0, 7 КО) проведет защиту титула. Противостоять Денису в двенадцатираундовом поединке будет Чемпион Аргентины Эктор Эдгардо Сармьенто (21-1-0, 14 КО). Сам бой состоится в ТРЦ "Терминал" (Бровары).

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В этот вечер на ринг также выйдут Дмитрий Митрофанов, Макс Бурсак, Мишико Беселия, Юрий Вишняков, Василий Чеботарь и другие.

Что известно об Экторе Эдгардо Сармьенто?Эктору Сармьенто 26 лет, живет и тренируется в Аргентине. Боксирует в стойке правши. На профессиональном ринге провел 22 поединка, одержал 21 победу, 14 из которых досрочно. В декабря 2019 года выходил в ринг против соотечественника Цезаря Алехандро Переза, одержав победу единогласным решением судей. Эктор владеет титулом Чемпиона Аргентины (FAB) в полулегком весе.

Предыдущий бой Денис провел в октябре прошлого года против представителя мексиканской школы бокса Патрицио Лопез Морено, одержав победу единогласным решением судей. За плечами серебряного призера Олимпиады в Лондоне 12 поединков на профи-ринге, 12 побед, 7 из которых нокаутами и ни одного поражения. В декабря 2017 года он получил свой первый пояс в профессионалах – WBO Oriental, а за год стал обладателем еще одного пояса WBO International, дважды защитив титул. Сейчас Денис занимает четвертую строчку рейтинга WBO среди представителей легкого веса. Напомним, чемпионом мира по данной версии является Василий Ломаченко.