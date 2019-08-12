Беринчик выбрал неожиданную партнершу и станцевал с ней прямо в боксерском зале: видео

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Денис Беринчик
Денис Беринчик / Фото из открытых источников

Украинский боксер Денис Беринчик (11-0, 7 КО) поделился в своем аккаунте в Instagram видео, как он танцует с боксерской грушей.

К слову, ранее 31-летний спортсмен и призер Олимпийских игр-2012 был участником телешоу "Танцы со звездами".

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Ранее Денис Беринчик рассказал о том, через что ему пришлось пройти, прежде чем достичь успеха в боксе. Боксер признался, как заканчивал школу и о мотивации заниматься спортом.

Также в свое время Беринчик попал в СИЗО. Поскольку Денис был несовершеннолетним, он избежал более серьезной ответственности. Два месяца Беринчик провел в СИЗО для несовершеннолетних, а еще два – для взрослых.

31-летний Беринчик в апреле защитил титул чемпиона по версии WBO International в легком весе в бою с японцем Нихито Аракавой (32-7-2, 18 КО).

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Теги: Спорт Денис Беринчик Бокс
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