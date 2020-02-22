Беринчик вышел на бой с Сармиенто в ярком образе Халка – эффектное видео
На броварской арене "Терминал" в главном бою вечера бокса украинец Денис Беринчик отстаивает титул интернационального чемпиона WBO в легком весе.
Денис Беринчик порадовал публику ярким выходом на ринг. На этот раз он предстал в образе Халка.
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Сняв костюм, Беринчик остался в спортивной форме и с большим крестом на груди.
Видео выхода Дениса Беринчика на бой против Эктора Сармиенто
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