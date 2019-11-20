Беринчика доставали из тазика: Украинский боксер рассказал о тренировках Ломаченко-старшего

Чемпион мира по боксу среди любителей Тарас Шелестюк рассказал о необычных методах, которые использовал в работе со сборной Украины Анатолий Ломаченко. Один из них – задержка дыхания под водой.

По словам Шелестюка, иногда такой метод использовали даже перед спаррингами.

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Нам рассказывали, что Ломаченко-старший придумал эту систему. Нашел где-то, и тренера внедрили ее к нам. Начали перед чемпионатом мира. На каждом сборе делали. Иногда – перед тренировкой, бывало – перед спаррингами. Занимало это все где-то 30-45 минут. Большинство все же приходилось на вечер, когда тренировки заканчивались. В 9 вечера приходим со своими тазиками и ныряем. После этого – всем спасибо, и все идут спать,

– рассказал Шелестюк в интервью Sport Arena TV.

Как отметил боксер, лучшими по этому показателю в сборной Украины были Александр Усик и Александр Гвоздик.

Увеличивали еженедельно, а там уж кто как подстраивался. Но в основном многие это выдерживали. Максимальные показатели были у Усика или Гвоздика. Где-то на 4 с небольшим минуты они задерживали (дыхание). У нас нормальным считалось – 3-3,5 минуты,

– сказал Тарас.

По словам Шелестюка, больше всего не любил проигрывать Денис Беринчик:

Бывало такое, что его доставали из тазика, потому что он начинал отключаться. Реально одному это делать опасно. Его приводили в чувство. У Дениса есть такое, соревновательный эффект, когда ты в команде.

В марте Тарас Шелестюк одержал уверенную победу над Мартином Анхелем Мартинесом. Украинец победил по итогам 8-раундовом бою в Ориндже, Калифорния.