Беринчика на бой против Лопеса Морено вывели в клетке с цепями: видео
Украинский боксер Денис Беринчик снова удивил своим выходом на ринг. Вечером 5-го октября в Броварах Денис защищал пояс Интернационального чемпиона по версии WBO в легком весе.
Беринчика вывезли в клетке на поединок против представителя Мексики Патрицио Лопеса Морено.
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Денис был закован цепями и имел маску на лице. Впоследствии с украинца сняли цепи, после чего он зашел на ринг.
Видео выхода Беринчика на ринг
Поединок в Броварах продолжается. Просмотреть онлайн-трансляцию боя можно ЗДЕСЬ.
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