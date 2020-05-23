Беседин – о скандале с избиением: Пусть это видео будет уроком – не повторяйте моих ошибок

Нападающий "Динамо" Артем Беседин прокомментировал скандальное видео, которое было опубликовано несколько дней назад в различных интернет-ресурсах. На видео Беседина избили гопники на квартире.

24-летний уроженец Харькова признался, что скандальное видео относится к эпизоду 2016 года. Слова Беседина цитирует​ Tribuna.com.

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Эта неприятная ситуация случилась четыре года назад. Я попал в плохую компанию и прекрасно понимаю, что эта история меня не красит. С тех пор в моей жизни многое изменилось. Я профессионально отношусь к футболу, постоянно поддерживаю себя в форме. У меня прекрасная семья: жена и ребенок.

Конечно, сейчас ничего подобного со мной случиться не может. Пусть это видео будет уроком для молодых парней и девушек. Не повторяйте чужих ошибок. Внимательно следите, с кем вы общаетесь, и не попадайте в плохие компании,

– сказал Артем Беседин.

Скандал с Артемом Бесединым: главное

В сети появилось видео скандального характера с участием 24-летнего Артема Беседина. Оно опубликовано на созданном канале в YouTube под названием "собутыльники избили звезду "Динамо" и сборной Украины по футболу Беседина".

Это произошло в 2016 году. Беседин попал в компанию молодых людей, которые стали его оскорблять. Когда Артем ответил – получил удар в лицо и упал со стула. Во время скандального момента "на квартире у гопников" с ударом по лицу, в результате которого у игрока пошла кровь, он мог находиться в состоянии опьянения.

Президент "Динамо" Игорь Суркис крупно оштрафовал Беседина за пьяные похождения в межсезонье 2016/17, но за футболиста заступился тогдашний наставник команды Сергей Ребров, продлив пребывание Артема в столичном клубе.

В 2016 году, на тот момент 20-летний футболист дебютировал за сборную Украины, возглавляемую Андреем Шевченко.

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