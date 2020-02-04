Беседин не признает свою вину в употреблении допинга – в "Динамо" запросили документы по делу

Журналист Игорь Цыганык в эфире программы "Цыганык LIVE" рассказал последние детали дела Артема Беседина.

По информации журналиста, Беседин настаивает, что принимал препараты только от врачей столичного клуба.

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В связи с этим заявлением, WADA запросило необходимую документацию в "Динамо" с целью определить все обстоятельства ситуации. Таким образом, срок рассмотрения дела был увеличен до 60 дней.

Что известно о ситуации Беседина?Нападающий не прошел допинг-тест. Это произошло после матча "Мальме" – "Динамо" в Лиге Европы. Форвард отстранен от любой футбольной деятельности на 30 дней. В ближайшие дни должна определиться дата слушания дела.

В нынешнем сезоне Беседин провел 23 матча за "Динамо", забил в них восемь мячей и сделал два ассиста. Пока футболист не отправился из "Динамо" на второй турецкий сбор, который подопечные Алексея Михайличенко проводят в Белеке.