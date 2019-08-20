"Бешикташ" и "Шальке" договорились о трансфере Коноплянки за 3 млн евро: детали сделки

Переход полузащитника "Шальке" Евгения Коноплянки в "Бешикташ" близится к завершению.

Руководство турецкого клуба согласовало с немецким сумму трансфера – около 3 миллионов евро. Об этом сообщает NTV Spor.

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С 29-летним украинцем подпишут 4-летний контракт с зарплатой 2,5 миллиона евро в год. Официальное объявление ожидается после заключительной встречи сторон.

В "Шальке" Евгений перешел почти за 13 миллионов евро, поэтому на Евгение немцы теряют около 10 миллионов евро. Контракт украинца с "Шальке" действует до конца сезона 2019/20.

Transfermarkt оценивает его в 6,5 миллиона евро. За время, которое Коноплянка провел в "Шальке", он сыграл 78 матчей, забил 13 голов и отдал 9 результативных передач. Евгению не удалось стать основным игроком "Шальке".

"Бешикташ", который может стать новым клубом Коноплянки, в стартующем сезоне сыграет только на групповом этапе Лиги Европы.

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