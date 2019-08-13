"Бешикташ" всерьез схитрил при покупке Коноплянки

Полузащитник "Шальке" и сборной Украины Евгений Коноплянка перейдет в "Бешикташ" за 2,5 миллиона евро.

Как сообщает издание Takvim, клубы обо всем договорились. Сумма будет выплачена траншами в течение шести месяцев.

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Споры вызвал график выплат средств за футболиста. "Бешикташ" предлагал разбить сумму на семь частей и выплачивать их в течение года. "Шальке" настоял на том, чтобы турецкий клуб выплатит всю сумму тремя частями в течение полугода.

В ближайшее время украинец отправится в расположение турецкого клуба для прохождения медицинского обследования, после чего о его трансфере будет объявлено официально.

Издание Transfermarkt оценивает 29-летнего Коноплянку в 6,5 млн евро. Контракт с Шальке действует до лета 2020 года.

В прошлом сезоне 29-летний полузащитник сборной Украины не проходил в основу "Шальке", забив единственный гол и отдав 2 результативные передачи в 21 матче во всех турнирах за "кобальтовых".

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"Бешикташ" по итогам прошлого сезона стал третьей командой Турции и стартует в еврокубках с группового раунда Лиги Европы.