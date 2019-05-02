Беспроигрышный вариант, – Энтони Джошуа заговорил о возможном бое-реванше с Владимиром Кличко

Чемпион мира в супертяжелом весе по версиям IBF, IBO, WBA и WBO Энтони Джошуа не исключает возможность проведения еще одного боя против Владимира Кличко.

Таким образом Энтони Джошуа отреагировал на слова Владимира Кличко о возможном возобновлении своей боксерской карьеры. Последний на своей странице в Twitter сделал запись, посвященную двухлетнему поединку с Джошуа. Тот зрелищный бой украинец проиграл нокаутом, после чего объявил о завершении карьеры.

"Все, что я видел, это слова "пока". Повторный бой с Кличко – это беспроигрышный вариант. В прошлом нашем поединке он продемонстрировал хороший бой и завоевал сердца публики", – сказал Джошуа в интервью Talk Sport.

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Спорт 24 писал, что в марте 2019 года стриминговая платформа DAZN предложила Владимиру Кличко контракт в размере 40 миллионов долларов за возвращение на ринг. Впоследствии появилась информация, что Владимир Кличко может получить за три поединка два миллиарда гривен. Затем на кону было 80 миллионов долларов. Боксер якобы заработает эти деньги, если проведет, как профессионал, три поединка, которые могут состояться в 2019 году. Согласно одному из пунктов, обязательным условием проведения следующего боя является победа в предыдущей встрече.

Ранее Виталий Кличко, комментируя слухи о планах своего брата, заявил, что Владимир вернется на ринг, если получит предложение в размере 100 миллионов долларов.