Бетербиев готов к бою с Усиком и назвал условие для поединка

Российский боксер Артур Бетербиев, обладающий чемпионскими поясами WBC и IBF в полутяжелом весе, готов провести поединок с Александром Усиком. Артур рассказал, в какой весовой категории может встретиться с Александром.

В интервью ютуб-каналу Russian Boxing россиянин не смог ответить, кто лучший боксер – Александр Усик или Александр Гвоздик. По словам россиянина, ему нужно провести бой с Усиком.

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В октябре 2019 года Бетербиев победил Гвоздика. Поэтому, проведя бой с Усиком, он сможет сравнивать украинцев.

"Дайте мне побоксировать с Усиком в профессионалах и я вам отвечу вопрос, кто лучше: Усик или Гвоздик. Я буду драться с Усиком в первом тяжелом весе. Я буду весить максимум 85-86 килограммов.

Мне хватит этого веса, чтобы с ним побоксировать. Тогда я вам отвечу на вопрос по поводу класса Усика и Гвоздика. Может, после боя вы сами все узнаете и не будете спрашивать", – сказал Бетербиев.

Сейчас Александр Усик боксирует в супертяжелом дивизионе. В первом тяжелом весе Усик становился абсолютным чемпионом мира.

Непобедимый Бетербиев недавно включил Усика в тройку соперников, с которыми бы он хотел встретиться.

Также его интересует бой против мексиканца Сауля Альвареса.

Пути Усика и Бетербиева пересекались в 2011 году на чемпионате мира. Украинец в четвертьфинальном поединке легко победил Бетербиева.

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