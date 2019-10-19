Бетербиев после победы над Гвоздиком проведет бой против китайца Мэн Фаньлуна

Российский боксер Артур Бетербиев победил украинца Александра Гвоздика и отобрал у него чемпионский пояс WBC в полутяжелом весе.

Как это было: Гвоздик проиграл россиянину Бетербиеву чемпионский пояс WBC

В этом бою Бетербиев защитил свой титул чемпиона IBF. Поэтому в следующем поединке снова будет проводить его защиту. Соперником же станет китайский боксер Мен Фаньлун.

"В следующем поединке Артур Бетербиев проведет защиту титула IBF против первого номера рейтинга Мэн Фаньлуна. Это будет в 2020 году, думаю, что мы попробуем организовать такой бой в Китае", – заявил промоутер россиянина Боб Арум в комментарии ТАСС.

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Стоит отметить, что бой против Гвоздика для Бетербиева стал 15-м на профессиональном ринге. Все он закончил досрочными победами. Фаньлун же имеет 16 боев, 10 из которых закончил победой нокаутом.