Без Месси и Роналду: названы самые дорогие футболисты мира
Звездные футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые еще во время карьеры стали легендарными, не вошли в десятку самых дорогих игроков мира. Аргентинца и португальца из топ-10 вытеснили гораздо более младшие футболисты.
Организация CIES Football Observatory опубликовала рейтинг самых дорогих футболистов мира. Трансферная стоимость оценивалась по методике, разработанной CIES.
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CIES не раскрывает, какие факторы использовали при подсчете стоимости каждого футболиста.
В список попали игроки из пяти сильнейших лиг Европы-Англии, Испании, Германии, Италии и Франции.
Самым дорогим футболистом был назван форвард ПСЖ Килиан Мбаппе. В ведущую тройку вошли англичане Рахим Стерлинг и Джейдон Санчо.
Топ-10 самых дорогих футболистов мира
- Килиан Мбаппе, ПСЖ – 259,2 миллиона евро
- Рахим Стерлинг, "Манчестер Сити" – 194,7 миллиона евро
- Джейдон Санчо, "Боруссия" Дортмунд – 179,1 миллиона евро
- Трент Александер-Арнолд, "Ливерпуль" – 171,1 миллиона евро
- Маркус Решфорд, "Манчестер Юнайтед" – 152,3 миллиона евро
- Мохамед Салах, "Ливерпуль" – 144,9 миллиона евро
- Садьо Мане, "Ливерпуль" – 139,2 миллиона евро
- Антуан Гризманн, "Барселона" – 136,4 миллиона евро
- Альфонсо Дэвис, "Бавария" – 133,5 миллиона евро
- Харри Кейн, "Тоттенхэм" – 118,7 миллиона евро
Форвард "Барселоны" Лионель Месси занял 21-е место в рейтинге по цене 100,1 миллиона евро.
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду – 70-е место (62,8 миллиона евро).