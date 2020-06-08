Без Месси и Роналду: названы самые дорогие футболисты мира / GETTY IMAGES

Звездные футболисты Лионель Месси и Криштиану Роналду, которые еще во время карьеры стали легендарными, не вошли в десятку самых дорогих игроков мира. Аргентинца и португальца из топ-10 вытеснили гораздо более младшие футболисты.