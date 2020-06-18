Без миллионеров: Суркис сказал, кто больше зарабатывает в "Динамо"
Ни у одного футболиста киевского "Динамо" зарплата не составляет миллион долларов. Наиболее высокооплачиваемым игроком является капитан команды Сергей Сидорчук.
Об этом рассказал президент "Динамо" Игорь Суркис в программе "ТаТоТаке".
Читайте также Суркис рассказал, сколько акционеры тратят на "Динамо"
Сидорчук зарабатывает больше
Суркис заявил, что ситуация в "Динамо" не изменилась и сейчас больше всех зарабатывает Сергей Сидорчук.
"Он это своей работой доказал", – отметил Суркис.
Президент киевлян опроверг, что оклад Виктора Цыганкова составляет 2 миллиона евро, ничего не изменилось.
Мне смешно читать о том, что Цыганков получает 2 миллиона. Это не соответствует действительности,
– отметил Суркис.
По словам президента "Динамо", чтобы зарплата была выше, команда должна играть в Лиге чемпионов.
Ребята получают нормальную зарплату, но знают, что если хотят зарабатывать больше денег, нужно выходить в Лигу чемпионов. Хотите немного меньше – играйте в Лиге Европы. Если раньше они в Лиге Европы неплохо зарабатывали, то в этом сезоне не заработали ничего. Потому что такие команды нужно обыгрывать,
– заявил Суркис.
Он добавил, что в "Динамо" никто не зарабатывает миллион долларов в год.
Сообщалось, что более миллиона долларов в "Динамо" зарабатывает испанец Фран Соль. Будто бы это было ключевым условием при переходе Соля в "Динамо" в 2019 году.
Что там в "Шахтере"?
Для сравнения следует сказать, что в донецком "Шахтере" зарабатывают более миллиона долларов сразу несколько футболистов.
Около 1,6 миллиона зарабатывает вратарь сборной Украины Андрей Пятов.
Оклад бразильца Тайсона составляет около 2,2 миллиона долларов. Такой же заработок у Марлоса.