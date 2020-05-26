Без штанов: министр спорта Румынии опозорился в прямом эфире – видео
Министр по делам молодежи и спорта Румынии Ионуц Строе попал в неловкую ситуацию во время своего выступления в эфире одного из телеканалов. Он давал из собственного дома интервью телеканалу Pro X в стильной рубашке.
Мужчина давал телеканалу комментарий на тему открытия спортивных центров после пандемии коронавируса, и в один момент камера упала. Оказалось, что министр давал интервью в рубашке и трусах, пишет 24 канал.
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Ведущий не смог сдержать эмоций и открыл рот от того, что происходит, тогда как сам Строе не подал вида и спокойно продолжил свою речь.
Скриншот с реакцией телеведущего:
- Добавим, что футбольный чемпионат Румынии планирует возобновиться с 13 июня.
- Полностью должность Строе звучит так: министр Румынии по делам молодежи и спорта.