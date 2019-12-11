Без Дарьи Билодид: 11 украинских дзюдоистов выступят на "Мастерсе" в Китае

В течение 12-14 декабря в китайском Циндао состоится престижный турнир по дзюдо серии "Мастерс". В нем примут участие около 450 лучших дзюдоистов из 67 стран мира, среди которых и 11 спортсменов из Украины.

Призовой фонд турнира составляет 296 тысяч долларов. Он будет распределен между призерами каждой из категорий.

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Чемпионы получат по 9 тысяч долларов, серебряные призеры по 6 тысяч, а третьи места (по два спортсмена в каждой категории) по 3 тысяч долларов.

В этом турнире получили право принять участие 12 украинских спортсменов, но из-за отсутствия украинской чемпионки мира Дарьи Билодид, Украина будет представлена ​​лишь 11 спортсменами.

Мужчины:

Артем Лесюк – 60 килограммов;

Георгий Зантарая – 66 килограммов;

Богдан Ядов – 66 килограммов;

Артем Хомула – 73 килограмма;

Кеджау Ньябали – 90 килограммов;

Александр Гордиенко – более 100 килограммов;

Яков Хаммам – более 100 килограммов.

Женщины:

Марина Черняк – 48 килограммов;

Анастасия Турчин – 78 килограммов;

Галина Тарасова – более 78 килограммов;

Елизавета Каланина – более 78 килограммов.

Пока что украинские спортсмены не слишком удачно выступали на "Мастерсе" – в их активе одно золото и одна бронза. В 2015 году Георгий Зантарая боролся чемпионство, а в 2016 году Марина Черняк была третьей.