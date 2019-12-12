Без Лиги чемпионов и Лиги Европы: все российские клубы вылетели из еврокубков

32 Читати новину українською
Краснодар вылетел из Лиги Европы, проиграв "Хетафе" / twitter.com/GetafeCF

Весной 2020 года ни один из российских клубов не сыграет в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Все российские команды не сумели преодолеть групповой этап.

Последним из российских клубов вылетел "Краснодар", который имел шансы выйти из группы Лиги Европы даже с первого места. Но потерпел разгромное поражение от испанского "Хетафе" и занял третье место в группе.

К слову: Лига чемпионов: определились все участники 1/8 финала

Напомним, что "Зенит" и "Локомотив" заняли четвертые места в своих группах в Лиге чемпионов.

Также четвертое место в группе Лиги Европы займет и ЦСКА.

Перед тем еще "Спартак" и тульский "Арсенал" не сумели пройти через квалификационный этап Лиги Европы.

Поэтому впервые за 18 лет ни один из российских клубов не сыграет в плей-офф еврокубков.

К слову: Допинговый скандал: почему санкции WADA против РФ еще ничего не решают

Что касается Украины, то нашу страну в еврокубках весной 2020 года будет представлять только донецкий "Шахтер". Он сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.

Как не заболеть раком: советы ведущего онколога
сегодня
3928
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Лига Европы Лига чемпионов Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 22:28 Без Лиги чемпионов и Лиги Европы: все российские клубы вылетели из еврокубков
Юрій Семенюк 32
сегодня 22:15 Лидеры "Шахтера" Степаненко и Тайсон устроили громкий скандал
Юрій Семенюк 135
сегодня 18:47 Защитник "Динамо" оказал помощь жертвам пожара на родине: фото
Юрій Семенюк 57
сегодня 17:25 Деньги решают все: в плей-офф Лиги чемпионов вышли только самые дорогие клубы
Василь Денисюк 190
сегодня 15:16 Роналду едва не набросился на фаната, который хотел сделать с ним фото – видео
Юрій Семенюк 100
Новости
Больше новостей
Залиште відгук