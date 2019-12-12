Без Лиги чемпионов и Лиги Европы: все российские клубы вылетели из еврокубков

Весной 2020 года ни один из российских клубов не сыграет в Лиге чемпионов или Лиге Европы. Все российские команды не сумели преодолеть групповой этап.

Последним из российских клубов вылетел "Краснодар", который имел шансы выйти из группы Лиги Европы даже с первого места. Но потерпел разгромное поражение от испанского "Хетафе" и занял третье место в группе.

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Напомним, что "Зенит" и "Локомотив" заняли четвертые места в своих группах в Лиге чемпионов.

Также четвертое место в группе Лиги Европы займет и ЦСКА.

Перед тем еще "Спартак" и тульский "Арсенал" не сумели пройти через квалификационный этап Лиги Европы.

Поэтому впервые за 18 лет ни один из российских клубов не сыграет в плей-офф еврокубков.

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Что касается Украины, то нашу страну в еврокубках весной 2020 года будет представлять только донецкий "Шахтер". Он сыграет в 1/16 финала Лиги Европы.