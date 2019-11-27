Без меня сборная и так играет хорошо, я там буду лишний, – Ракицкий

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Ярослав Ракицкий / Фото из открытых источников

Украинский защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий рассказал, почему завершил карьеру в сборной Украины.

Спорт 24 писал, что 6 ноября Ярослав Ракицкий заявил, что покидает сборную Украины. Игрок российского "Зенита" больше не планирует выступать за главную команду.

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Сборную обсуждать не очень хочу. Скажу так: без меня команда и так играет хорошо. Я там буду лишним,
– сказал Ракицкий в интервью "фонтанка.ру".

Напомним, Ракицкий выступал за сборную Украины с 2009 до 2018 года. За это время он сыграл 71 матчей, в которых забил семь голов. После перехода защитника в российский "Зенит" зимой 2019 года он больше не получал вызовы в главную команду.

Последний матч Ракицкий сыграл за сборную до перехода в российский "Зенит". Это было 16 октября 2018 года. Тогда украинцы победили сборную Чехии в матче Лиги наций. После этого наша команда сыграла 10 матчей – два в 2018 году, еще десять – уже в 2019 году.

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Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Спорт Сборная Украины по футболу Ярослав Ракицький Новости Спорта
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