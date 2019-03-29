Без Роналду: Месси назвал собственный рейтинг лучших футболистов мира
Звездный нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси поделился мнением, кого считает лучшим футболистом мира.
Месси назвал топ-5 футболистов современности без учета себя, а также нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду. Слова аргентинского форварда приводит Marca.
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Сегодня в мире есть очень хорошие игроки: Неймар, Мбаппе, Суарес, Азар. Каждый из них мог бы стать лучшим в мире. Криштиану Роналду? Я его не включил, потому ставлю на одну ступень со мной. Клянусь,
– сказал Лионель.
Также аргентинец заявил, что ему не хватает конкуренции с Роналду в чемпионате Испании, после перехода португальца в итальянский "Ювентус".
"Было приятно играть против Криштиану, даже если это было и трудно. Мне нравилось выигрывать кубки, когда Роналду был в "Реале". Было бы классно, если бы он продолжал там играть", – подытожил Месси.
Спорт 24 писал, что Лионель Месси получил травму в матче за сборную. Также форвард заявил, что хотел бы завершить карьеру игрока в Аргентине.
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