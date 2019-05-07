Без Салаха и Фирмино: "Ливерпуль" и "Барселона" назвали составы на полуфинальную игру

Английский "Ливерпуль" и испанская "Барселона" определились с основными составами на второй полуфинальный матч Лиги чемпионов.

"Ливерпуль" вынужденно сыграет без своих лидеров атаки Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха, которые получили травмы.

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Поэтому, в основном составе команды Юргена Клоппа в атаке выйдут Джержан Шакири и Дивок Ориги. Также по сравнению с первым матчем вместо Джо Гомеза выйдет Трент Александер-Арнольд.

В составе каталонского гранда выйдут все сильнейшие. В частности, на "Энфилде" возвращаются бывшие игроки "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и Луис Суарес.

Начало матча "Ливерпуль" – "Барселона", в 22:00. Первый матч между клубами завершился победой "Барселоны" 3:0.

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