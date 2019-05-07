Без Салаха и Фирмино: "Ливерпуль" и "Барселона" назвали составы на полуфинальную игру

26 Читати новину українською
"Ливерпуль" – "Барселона"
"Ливерпуль" – "Барселона" / twitter.com/lfc

Английский "Ливерпуль" и испанская "Барселона" определились с основными составами на второй полуфинальный матч Лиги чемпионов.

"Ливерпуль" вынужденно сыграет без своих лидеров атаки Роберто Фирмино и Мохамеда Салаха, которые получили травмы.

Читайте также: "Барселоне" на заметку – самые грандиозные камбэки "Ливерпуля": видео

Поэтому, в основном составе команды Юргена Клоппа в атаке выйдут Джержан Шакири и Дивок Ориги. Также по сравнению с первым матчем вместо Джо Гомеза выйдет Трент Александер-Арнольд.

В составе каталонского гранда выйдут все сильнейшие. В частности, на "Энфилде" возвращаются бывшие игроки "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо и Луис Суарес.

Начало матча "Ливерпуль" – "Барселона", в 22:00. Первый матч между клубами завершился победой "Барселоны" 3:0.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram

 

blog_ava
Стрельба в Киеве: суд избрал меру пресечения мужчине, который ранил журналиста
сегодня
1106
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Лига чемпионов ФК Барселона ФК Ливерпуль
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кто из известных спортсменов посетил Met Gala: фото необычных костюмов
сегодня 18:13 Кто из известных спортсменов посетил Met Gala: фото необычных костюмов
24
На "смотрины" в "Динамо" прибыл российский футболист
сегодня 15:49 На "смотрины" в "Динамо" прибыл российский футболист
214
День в истории –10 лет фразе "Где Динамо, где?" после полуфинала Кубка УЕФА "Шахтер" – "Динамо"
сегодня 14:47 День в истории –10 лет фразе "Где Динамо, где?" после полуфинала Кубка УЕФА "Шахтер" – "Динамо"
73
"Милан" победил "Болонью" в напряженном матче с тремя удалениями: видео
сегодня 13:11 "Милан" победил "Болонью" в напряженном матче с тремя удалениями: видео
53
Украинский боксер Виктор Постол требует бой за титул чемпиона WBC, его соперник не против
сегодня 11:56 Украинский боксер Виктор Постол требует бой за титул чемпиона WBC, его соперник не против
59
Новости
Больше новостей
Залиште відгук