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Без зала и гантелей: тренировки для ног, которые можно повторить дома

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Тренировка для ног / Bruno Nascimento, Unsplash

Украинская легкоатлетка Анна Титимец показала тренировкй для ног, которую можно повторить дома или на улице без наличия спортивного инвентаря. Видео спортсменка опубликовала на своей странице в инстаграме.

Анна Титимец специализируется в спринте, она призер чемпионата Европы и полуфиналистка двух Олимпийских игр.

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Сегодня она фитнес-эксперт и персональный тренер.

Для того, чтобы повторить тренировку, которую предлагает спортсменка, необходимо, чтобы рядом были или ступеньки или небольшой подъем, или же это может быть обычный уличный бордюр.

Итак, для тренировки ног нужно:

  • 15 прыжков на место и с него;
  • 15 приседаний на каждую ногу (в широкой позиции и когда одна из ног на повышении):
  • 15 выпадов на каждую ногу (в позиции когда нога, которая сзади, на повышении).

Обратите внимание на технику выполнения упражнений на видео. Упражнения можно повторить в течение трех кругов. Между каждым кругом стоит сделать отдых в минуту. Во время упражнений не забывайте следить за своим дыханием и осанкой. Если чувствуете усталость и слишком учащенное сердцебиение – лучше отдохнуть. При этом, резко останавливаться не стоит – лучше походить.

Если вы планируете начать тренироваться на улице уже сейчас, в конце зимы – не забывайте соответственно одеться.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Всем привет Сегодня подборка упражнений для тренировки ног без дополнительного инвентаря и привязки к тренажёрному залу!!Эффективность проверила на себе!‍♀️!! ! От Вас жду ️ и впечатления в комментариях!!! 1️⃣Запрыгивания 15 повторений! 2️⃣Приседания 15 повторений каждой стороной! 3️⃣ПриседаниЯ в выпаде 10 раз на каждую ногу! 4️⃣Разножка 30 повторений!! ! Я сделала 3 серии без отдыха!! ! #тренировка #тренировкадома #самостоятельнаятренировка #стройныеноги #тренеркиев #ногибоги #попа #попакакуким #онлайнтренер #онлайнтренировки #всемспорт #training #legstraining #beautifullegs #titimetscoach #onlinecoach #onlinefitnesscoach #onlinetraining

A post shared by Тренер Анна Титимец (@anna_titimets) on

Заметим, что это лишь один комплекс упражнений, и он не обязательно должен подходить каждому. Все зависит от вашей цели и настоящего физического состояния. 

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Автор: Екатерина Козачинская
Теги: Здоровая жизнь Новости Спорта Спорт
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