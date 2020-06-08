Венгрия первой из стран Европы, где были приостановлены футбольные чемпионаты, позволила фанатам посещать матчи. Этим воспользовался "Ференцварош", который возглавляет украинец Сергей Ребров. "Фради" открыли двери своей арены для фанатов на матч с ФК "Диошдьер".

Лучший украинский теннисист Сергей Стаховский побывал с детьми на матче 27-го тура чемпионата Венгрии. Об этом теннисист сообщил в своем инстаграме, опубликовав фотографии с игры.

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Второй гол команды Сергея Реброва, который дружит со Стаховским, забил украинец Александр Зубков.

Реакция детей Стаховского невероятна, как и сам гол Зубкова.



Скриншот сториз Стаховского в Инстаграме

Видео празднования гола сыновьями Стаховского можно посмотреть по ссылке.

Сергей Стаховский проживает в Будапеште. Он часто посещает домашние матчи "Ференцвароша" в чемпионате Венгрии.

Благодаря победе, "Ференцварош" закрепился на первой строчке и опережает "Фехервар" на 9 очков.