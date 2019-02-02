Безудержная украинка Ястремская вышла в финал турнира в Таиланде: видео

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Даяна Ястремская
Даяна Ястремская / Фото из открытых источников

Украинка Даяна Ястремская вышла 2 февраля в финал турнира WTA в городе Хуахин (Таиланд) с призовым фондом 250 тыс. долларов.

Украинка обыграла 98 ракетку мирового рейтинга полячку Магду Линетт – 6:4, 6:3.

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Поединок длился 1 час и 27 минут. За это время Ястремская 3 раза подала навылет, допустила 4 двойные ошибки и реализовала 3 брейк-пойнта. В свою очередь, Линетт не сумела сделать ни одного эйса, сделала 2 "двойные" и забрала 1 гейм на подаче Ястремской.

В поединке за титул Ястремская встретится с австралийкой Айлой Томлянович (№49 WTA), которая в полуфинале довольно легко прошла словенку Тамару Зиданшек – 6:4, 6:1. С Томлянович Ястремская однажды уже встречалась, в 2018 году матч завершился победой украинки.

За выход в финал украинка получит 21 400 долларов и 180 очков рейтинга. В случае победы в финале турнира Даяна станет 34 ракеткой мира. В случае поражения – 38-й.

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Ранее 24 канал писал, что прием подачи Мугурусы украинкой Ястремской стал лучшим моментом игрового дня на турнире в Хуахине. До этого, в матче с Шуай Пэн, Ястремская выполнила лучший удар игрового дня.

Видеообзор матча Ястремская – Линетт

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Теги: Спорт Теннис Даяна Ястремская
Источник: 24 Канал
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