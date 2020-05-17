Безумная неудача: футболист Бундеслиги опозорился и не реализовал убийственный момент – видео

16-го мая вернулся большой футбол. В Германии официально возобновились матчи Бундеслиги. В шести матчах было забито 16 голов и только два поединка завершились вничью.

Кроме красивых голов и яркой борьбы, возвращение Бундеслиги ознаменовалось забавным инцидентом в матче "Айнтрахт" – "Боруссия" Менхенгладбах, сообщает 24 канал.

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Поединок во Франкфурте развивался чрезвычайно неудачно для хозяев. Уже на первой минуте матча гости открыли счет. А на перерыв гостеприимный "Айнтрахт" ушел, проигрывая 2:0.

В конце матча команды обменялись голами и упустили несколько великолепных возможностей забить больше голов.

На 84 минуте "Боруссия" оказалась в численном большинстве на подступах к штрафной франкфуртцев. Хавбек гостей Йонас Хофманн получил передачу на почти пустые ворота.

Видимо, Йонас обдумывал празднование гола и не заметил австрийца Мартина Хинтереггера. Хофманн пробил в угол, но австриец вытащил мяч ногой.

С одной стороны – удивительная неудача для Хофманна, а с другой – невероятное спасение от Хинтереггера.

В конце концов, поединок завершился победой "Боруссии" со счетом 3:1. Благодаря победе подопечные Марко Розе поднялись на третью строчку в турнирной таблице.

Видео промаха Хофманна (если видео не открывается – перейдите по ссылке, момент на 3:43)

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