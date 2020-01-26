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Безус красивым голом помог "Генту" разгромить чемпионов Бельгии – видео

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Роман Безус / ФК "Гент"

В 23 туре чемпионата Бельгии действующий чемпион "Генк" пожаловал в гости к "Генту", где выступает ряд украинских футболистов. "Гент" уверенно разгромил соперника.

Гент – Генк 4:1

Голы: Мохаммади, 45, Безус, 52, Одиджа-Офо, 88, Ньянгбо, 90+4 – Бонгонда, 16

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Гости вышли вперед уже на 16 минуте матча – гол на свой счет записал Бонгонда. Но еще до перерыва хозяева выровняли ситуацию на табло благодаря мячу Мохаммади.

После перерыва "Гент" вывел вперед красивым голом украинец Роман Безус.

Видео гола Безуса

Ближе к концу игры увеличил преимущество "Гента" Одиджа-Офо. Голевой пас, к слову, отдал украинец Игорь Пластун. Жирную точку в компенсированное время поставил Ньянгбо.

4:1 – "Гент" без травмированного Романа Яремчука, но с Безусом и Игорем Пластуном одержали важную победу.

После 23 туров "Гент" удерживает второе место и отстает от "Брюгге" на 7 баллов.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол
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