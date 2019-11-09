Безус получил вызов в сборную Украины

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко довызвал в состав национальной команды полузащитника бельгийского "Гента" Романа Безуса.

Роман в этом году постоянно находился в составе "сине-желтых", пропустив лишь сбор в октябре.

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Ранее Андрей Шевченко вызвал в лагерь сборной Украины Дмитрия Иванисеню с луганской "Зари".

Также наставник "сине-желтых" вызвал в состав национальной команды нападающего киевского "Динамо" Артема Беседина.

Как известно, 25 октября Андрей Шевченко назвал состав сборной Украины на товарищескую игру против Эстонии и матч отбора в рамках Евро-2020 против Сербии.

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Товарищескую игру против Эстонии "сине-желтые" проведут 14 ноября в Запорожье. Последний матч в рамках отбора Евро-2020 команда Шевченко проведет 17 ноября в Белграде.

Подготовку к поединкам с Эстонией и Сербией украинские футболисты начнут 11 ноября. Команда соберется в Киеве.