Безус забил эффектный гол за "Гент" в чемпионате Бельгии: видео

Украинский полузащитник Роман Безус отметился голом в чемпионате Бельгии. Его "Гент" в рамках 17 тура на выезде играет с "Кортрейком".

Роман вывел свою команду вперед на 14 минуте. Безус перехватил мяч, классно обыграл защитников "Кортрейка" и в падении сумел переправить мяч в ворота.

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Видео гола Безуса

После первого тайма "Гент" побеждает со счетом 1:0. Кроме Безуса, из украинцев на футбольном поле играет защитник Игорь Пластун.

Форвард "Гента" украинец Роман Яремчук матч начал на скамейке запасных.

Для 29-летнего Безуса это уже четвертый гол за "Гент" в рамках этого сезона. Также на счету Романа одна результативная передача.

Поединок против "Кортрейка" стал для украинского полузащитника 15-м в сезоне за "Гент".

В случае победы над "Кортрейком" "Гент" может подняться на третье место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.