Безуз забил сумасшедший гол в чемпионате Бельгии – видео
Футболист сборной Украины Роман Безус отметился очередным голом за бельгийский "Гент". Роман провел гол в 24 туре чемпионата Бельгии.
"Гент", за который выступают футболисты сборной Украины Роман Яремчук, Роман Безус и Игорь Пластун, на выезде встречался с "Мехеленом".
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Безус и Пластун вышли в стартовом составе, и Роман уже на 1-й минуте результативно выполнил штрафной удар. Безус забил красивым ударом с дальней дистанции.
Видео гола Безуса
После удара Безуса вратарь "Мехелена" Тулен получил досадную травму и не смог продолжить игру.
Матч в итоге закончился победой команды украинцев со счетом 3:0.
Сейчас набрав 48 очков, "Гент" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Бельгии.
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В этом сезоне Игорь Пластун провел в составе бельгийского клуба 36 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.
На счету Романа Безуса – 23 поединка, семь забитых мячей и три результативные передачи.
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