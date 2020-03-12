Биатлон: Бе выиграл спринт в Контиолахти, украинец Пидручный – 19-й

В Контиолахти (Финляндия) стартовал 8-й этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт вышли мужчины, которые соревновались в спринтерской гонке.

Результаты гонки

1. Йоханнес Бе (Норвегия)

2. Мартен Фуркад (Франция)

3. Эмильен Жаклен (Франция)

...

19. Дмитрий Пидручный (Украина)

22. Артем Прима

58. Руслан Ткаленко

72. Антон Дудченко

81. Сергей Семенов

Не пропустите Календарь Кубка мира по биатлону и расписание всех гонок

Борьба за победу

Сверхбыстрый норвежский биатлонист Йоханнес Бе одержал очередную победу в рамках Кубка мира. Бе чисто отстрелялся на двух огневых рубежах и не оставил никаких шансов соперникам.

Борьба за остальные места на подиуме развернулась между французскими и норвежскими биатлонистами. В частности, на призовые места претендовали Мартен Фуркад, Эмильен Жаклен, Ветле Шостад Кристиансенн и Тарье Бё.

В итоге серебро спринта досталось лидеру общего зачета Мартену Фуркаду. Бронзовая награда у Эмильена Жаклена.

Как выступили украинцы

Лучшее время в спринте среди украинцев продемонстрировал Дмитрий Пидручный. Лидер сборной Украины допустил один промах и занял 19-е место.

Артем Прима несмотря на чистую стрельбу продемонстрировал 22-й время. Руслан Ткаленко из-за двух промахов преодолел лишние 300 метров и финишировал 58-м. Этот результат позволит украинцу выступить в гонке преследования.

Всего один промах допустил Антон Дудченко. Но из-за довольно низкой скорости украинец занял только 72-е место.

Аж четыре промаха допустил Сергей Семенов, что не позволило украинцу квалифицироваться в гонку преследования. Семенов занял 81-е место.

Дудченко и Семенов не попали в топ-60 и пропустят гонку преследования.