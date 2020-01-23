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Биатлон: Бё прервал серию побед Фуркада, Прима – 18-й

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Йоханнес Тиннес Бё / GETTY IMAGES

В словенской Поклюке стартовал 6-й этап Кубка мира по биатлону. Первыми на старт 20-километровой индивидуальной гонки вышли мужчины.

Победу в гонке одержал Йоханнес Бё, который вернулся на Кубок мира после рождения сына. Вторым стал француз Мартен Фуркад, а третьим его земляк – Фабьен Клод.

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Ход борьбы

В отсутствие Йоханнеса Бё француз Мартен Фуркад выиграл все четыре гонки в новом году и захватил лидерство в общем зачете.

Возвращение на вершину Бё начал в Поклюке с индивидуальной гонки. Норвежец закрыл все 20 мишеней и традиционно продемонстрировал хорошую скорость – заслуженная первая ступень.

Второе место занял Фуркад. Француз, как и Бё, чисто отработал на 4 огневых рубежах, но проиграл норвежцу 11 секунд.

Третьим в индивидуальной гонке стал еще один француз – Фабьен Клод. Он с чистой стрельбой проиграл Бё 25 секунд.

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Как выступили украинцы

Украинские биатлонисты не смогли побороться за высокие места и только трое попали в зачетную зону (топ-40).

Лучше всего в индивидуальной гонке выступил Артем Прима. С двумя минутами штрафа Артем занял восемнадцатое место.

Дмитрий Пидручный тоже не закрыл две мишени и занял тридцатое место. Сергей Семенов "поддержал" почин партнеров и не закрыл 2 мишени – сороковая ступень.

Антон Дудченко на стрельбе допустил больше всего промахов среди украинцев – 3. Это отбросило Антона на шестьдесят четвёртое место. Богдан Цымбал с двумя минутами штрафа стал 65-м.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Новости биатлона
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