24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Чемпионат мира по биатлону: где смотреть онлайн

29 Читати новину українською
Чемпионат мира по биатлону: где смотреть онлайн / instagram.com/martinfourcade

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце. Смотреть гонки можно по телевидению и онлайн на сайте Спорт24.

Официальным транслятором биатлонного сезона в Украине является телеканал "UA: Первый". Именно этот канал и будет транслировать в прямом эфире гонки Чемпионата мира по биатлону.

К теме: Чемпионат мира по биатлону 2020: расписание гонок

Телеканал "UA: Первый" можно смотреть онлайн по этой ссылке.

Также онлайн-трансляция гонок Чемпионата мира по биатлону доступна на сайте Спорт24.

Читайте также: Чемпионат мира по биатлону-2020: поборется ли сборная Украины за награды

9-го февраля тренеры сборной Украины утвердили заявку команды на Чемпионат мира.

Состав сборной Украины

Женщины

  • Елена Пидгрушная
  • Юлия Джима
  • Валя Семеренко
  • Вита Семеренко
  • Анастасия Меркушина
  • Юлия Журавок

Мужчины

  • Дмитрий Пидручный
  • Артем Прима
  • Антон Дудченко
  • Сергей Семенов
  • Руслан Ткаленко
  • Богдан Цымбал

Первой гонкой Чемпионата мира станет смешанная эстафета, которая состоится 13 февраля. Начало гонки в 15:45.

Главные новости о Чемпионате мира по биатлону читайте на сайте Спорт24.

К какому вероисповеданию относят себя украинцы: опрос
сегодня
894
Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости Спорта Чемпионат мира по биатлону Новости биатлона
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 07:15 Чемпионат мира по биатлону: где смотреть онлайн
Юрій Семенюк 29
11 февраля 22:42 Невеста Зинченко похвасталась сексуальной фигурой на отдыхе в Дубае – фото
Юрій Семенюк 422
11 февраля 20:43 Формула-1: Ferrari презентовала новый болид на сезон-2020 – фото и видео
Юрій Семенюк 93
11 февраля 19:30 Кто самый популярный спортсмен Украины: топ-10 по количеству подписчиков в Instagram
Андрій Тудовші 126
11 февраля 15:30 Украина и Беларусь планируют провести совместно Олимпиаду: насколько это возможно
Ігор Саджениця 163
Новости
Больше новостей
Залиште відгук