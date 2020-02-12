Чемпионат мира по биатлону: где смотреть онлайн

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце. Смотреть гонки можно по телевидению и онлайн на сайте Спорт24.

Официальным транслятором биатлонного сезона в Украине является телеканал "UA: Первый". Именно этот канал и будет транслировать в прямом эфире гонки Чемпионата мира по биатлону.

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Телеканал "UA: Первый" можно смотреть онлайн по этой ссылке.

Также онлайн-трансляция гонок Чемпионата мира по биатлону доступна на сайте Спорт24.

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9-го февраля тренеры сборной Украины утвердили заявку команды на Чемпионат мира.

Состав сборной Украины

Женщины

Елена Пидгрушная

Юлия Джима

Валя Семеренко

Вита Семеренко

Анастасия Меркушина

Юлия Журавок

Мужчины

Дмитрий Пидручный

Артем Прима

Антон Дудченко

Сергей Семенов

Руслан Ткаленко

Богдан Цымбал

Первой гонкой Чемпионата мира станет смешанная эстафета, которая состоится 13 февраля. Начало гонки в 15:45.

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