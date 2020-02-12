Чемпионат мира по биатлону: где смотреть онлайн
Чемпионат мира по биатлону пройдет с 13 по 23 февраля в итальянском Антхольце. Смотреть гонки можно по телевидению и онлайн на сайте Спорт24.
Официальным транслятором биатлонного сезона в Украине является телеканал "UA: Первый". Именно этот канал и будет транслировать в прямом эфире гонки Чемпионата мира по биатлону.
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Телеканал "UA: Первый" можно смотреть онлайн по этой ссылке.
Также онлайн-трансляция гонок Чемпионата мира по биатлону доступна на сайте Спорт24.
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9-го февраля тренеры сборной Украины утвердили заявку команды на Чемпионат мира.
Состав сборной Украины
Женщины
- Елена Пидгрушная
- Юлия Джима
- Валя Семеренко
- Вита Семеренко
- Анастасия Меркушина
- Юлия Журавок
Мужчины
- Дмитрий Пидручный
- Артем Прима
- Антон Дудченко
- Сергей Семенов
- Руслан Ткаленко
- Богдан Цымбал
Первой гонкой Чемпионата мира станет смешанная эстафета, которая состоится 13 февраля. Начало гонки в 15:45.
Главные новости о Чемпионате мира по биатлону читайте на сайте Спорт24.
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