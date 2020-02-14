Чемпионат мира по биатлону 2020: Пидгрушная финишировала 4-й, Семеренко – 11-я

14 февраля в итальянском Антхольце продолжился чемпионат мира по биатлону. В пятницу женщины пробежали спринт (7,5 километра). Победу одержала норвежка Марте Олсбю Ройселанн.

Результаты спринта

1. Марте Олсбю-Ройселанн (Норвегия)

2. Сьюзан Данкль (США)

3. Луция Харватова (Чехия)

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4. Елена Пидгрушная (Украина)

11. Вита Семеренко (Украина)

22. Юлия Джима (Украина)

36. Валентина Семеренко (Украина)

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Ход борьбы

Женская спринтерская гонка подарила настоящую интригу. Причиной стали ошибки биатлонисток на стрельбе. В частности, лидер общего зачета Тириль Экхофф не закрыла аж 6 мишеней.

Провалила стрельбу Ингрид-Ландмарк Тандреволд (4), Лена Хекки (6), Жюли Симон (4), Ханна Эберг (3). Таким образом, биатлонистки, которые лучше стреляли, получили реальный шанс побороться за награды.

Лучше отработала Марте Олсбю-Ройселанн. Один промах и замечательная стрельба позволили ей выиграть золото чемпионата мира.

Второй несколько неожиданно стала американка Сьюзан Данкль. Она отработала чисто на двух огневых рубежах и выиграла серебро.

Борьба за бронзу велась между украинкой Еленой Пидгрушной и чешкой Луцией Харватовой. Несмотря на промах на первой стрельбе Елена реально претендовала на награды.

Украинка на последнем круге продемонстрировала великолепную скорость, но все же проиграла Харватовой 4 секунды.

Как гонку преодолевали другие украинки

Лучше всего стреляла в гонке Вита Семеренко. Она закрыла все 10 мишеней, но не вмешалась в борьбу за награды из-за низкой скорости – 11 ступень.

Юлия Джима первой из украинок вышла на дистанцию. Она на двух огневых рубежах допустила две ошибки. Из-за 2 штрафных кругов Юлия оказалась на 22-й строчке.

Хорошее время демонстрировала Валентина Семеренко, чисто отработала на "лежке". Однако два досадных промаха на "стойке" не позволили украинке побороться за награды – 36-е место.