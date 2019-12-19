Биатлон: Долль неожиданно выиграл спринт в Анси, Подручный – 18-й
Немецкий гонщик Бенедикт Долль неожиданно выиграл спринтерскую гонку третьего этапа Кубка мира по биатлону. В Анси (Франция) Долль быстрее всех преодолел 10 километров дистанции.
На двух огневых рубежах немецкий гонщик отстрелялся чисто и преодолел дистанцию за 23 минуты и 22 секунды.
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Второе место занял норвежец Тарьей Бе. Он также отстрелялся на ноль, но проиграл Долью более 9 секунд. Третье место занял француз Кентен Фийон-Имеет, который проиграл Бе всего 2 секунды.
Лидер общего зачета Йоханнес Бе допустил 2 промаха, которые помешали ему побороться за победу. Иоганнес финишировал четвертым.
Как выступили украинцы?
Лучше всего гонку из украинцев преодолел Дмитрий Пидручный. Дмитрий совершил по одному промаху на каждой стрельбе и финишировал 18-м.
Отлично отстрелялся Антон Дудченко, закрыв все 10 мишеней. Однако достаточно низкая скорость не позволили Антону побороться за высокие позиции – 31-я строчка.
Артем Прима допустил 2 промаха на стойке и финишировал 34-м. Руслан Ткаленко ошибся однажды на лежці и завершил спринт 39-м.
Артем Тищенко также допустил только один промах – 69-я позиция.