Биатлон: Фийон Майе выиграл драматический масс-старт в Поклюке, украинцы провалили гонку
В Поклюке состоялся мужской масс-старт в рамках 6-го этапа Кубка мира. Неожиданно уверенную победу одержал француз Кантен Фийон Майе.
Результаты гонки
1. Фийон Майе (Франция)
2. Бенедикт Долль (Нимеччина)
3. Йоганнес Бе (Норвегия)
4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия)
5. Мартен Фуркад (Франция)
...
28. Дмитрий Пидручний (Украина)
29. Артем Прима (Украина)
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Борьба за награды
На первом огневом рубеже до 18 биатлонистов отстрелялись чисто. Таким образом, преимущество лидера над 20-м биатлонистом составляло около 10 секунд.
Несколько распределение сил изменилось после второй "лежки". Французы Фуркад и Фийон Майе и норвежцы Дале и Кристиансен отработали чисто и ушли в небольшой отрыв.
Еще больше распределение сил изменилось после первой "стойки". Иоганнес Бё и Кристиансен отработали чисто и захватили лидерство в гонке. Фуркад откатился на пятое место и проигрывал норвежцам 20 секунд.
Но интрига закрутилась после последней стрельбы. Бё и Кристиансен синхронно пошли на круг штрафа и лидерство захватил Фийон Майе. Фуркад после выхода со стадиона проигрывал земляку 7 секунд.
Преимущества в 17 секунд хватило Фийону Майе, чтобы уверенно выиграть масс-старт.
Неожиданно второе место получил немец Бенедикт Долль. Бронза у Мартена Фуркада вырвал Иоганнес Бё. Француз финишировал только 5-м.
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Как выступили украинцы
В масс-старте Украину представляли только Дмитрий Пидручный и Артем Прима. К сожалению, украинцы не поборолись за награды.
Дмитрий Пидручный из-за ошибок на огневых рубежах пробежал 3 штрафных круга и финишировал 28-м.
Не лучшую стрельбу продемонстрировал Артем Прима – четыре промаха. Прима финишировал 29-м.
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