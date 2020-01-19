Биатлон: Фуркад в блестящем стиле выиграл персьют, украинец Прима – 11-й

В немецком Рупольдинге завершился 5 этап Кубка мира по биатлону. Последней гонкой стала мужская гонка преследования.

Уверенную победу в гонке преследования одержал француз Мартен Фуркад. Вторым стал Кантен Фийон-Майе, а бронза у Ветле-Сястада Кристиансена.

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Ход гонки

Первым в персьюте благодаря победе в спринте стартовал Мартен Фуркад. Вслед за ним шел Кантен Фийон-Майя, который в спринте проиграл земляку 3 секунды.

Оба француза удачно преодолели две стрельбы лежа и ушли в отрыв. За ними последовала группа сразу из трех биатлонистов с отставанием в 20 секунд.

На первой "стойке" Фуркад "сбросил" Кантена с хвоста, отстрелявшись на ноль. Фийон-Майя побежал на штрафной круг. Таким образом, отрыв Фуркада увеличился до 24 секунд.

Еще большим отрыв Фуркада стал после последней стрельбы, где Мартен снова отработал на ноль.

Perfect race for Fourcade but we have a big fight for third with Christiansen, Desthieux and Doll. #RUH20 Watch it now on https://t.co/MSJYx30KUx pic.twitter.com/sGQPnosx8i — IBU World Cup (@IBU_WC) 19 января 2020 г.

Это позволило французу спокойно выиграть третью подряд гонку в Рупольдинге. Кроме спринта и персьюта, Фуркад стал победителем эстафеты.

Серебро гонки преследования получил Кантен Фийон-Майе.

Борьба за третью строчку до последних метров дистанции шла между Ветле-Сьястадом Кристиансеном и Симоном Дестьйо.

В итоге на финише выиграл Кристиансен и не позволил, чтобы на подиуме были все французы.

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Как выступили украинцы

Украинские биатлонисты не смогли побороться за награды, хотя стартовали с хороших позиций. В частности, Артем Прима начал гонку 8-м, а Дмитрий Пидручный – 10-м.

Лучший результат продемонстрировал Артем Прима. Он пробежал два штрафных круга и занял 11-ю строчку.

Хорошую стрельбу продемонстрировал Антон Дудченко – только один промах. К сожалению, Антон проиграл конкурентам в скорости, поэтому финишировал 29-м.

Сергей Семенов, стартовав 40-м, не закрыл две мишени и финишировал 38-м. Провалил гонку лидер сборной Украины Дмитрий Пидручный.

Дмитрий "настрелял" аж 7 промахов, поэтому скатился с 10-й позиции на 58-ю и снялся с гонки.