Биатлон: Херрманн победила в спринте и выиграла Хрустальный глобус, Семеренко – 14-я

Женской спринтерской гонкой продолжился последний этап Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти. 13 марта золотую награду выиграла немка Дениз Херрманн. Украинки не смогли побороться за награды.

Результат гонки

1. Дениз Херрманн (Германия)

2. Франциска Пройсс (Германия)

3. Тириль Экхофф (Норвегия)

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14. Валентина Семеренко (Украина)

30. Вита Семеренко

32. Анастасия Меркушина

53. Юлия Джима

57. Елена Пидгрушная

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Борьба за медали

Немецкая биатлонистка Дениз Херрманн выиграла второй подряд спринт в сезоне. После победы в Нове-Место немке не было равных и в Контиолахти.

Херрманн допустила только один промах и компенсировала 150 штрафных метров невероятной скоростью. Дениз быстрее всего преодолела дистанцию и получила золото.

Кроме того, что Херрманн выиграла гонку, она также завоевала малый Хрустальный глобус в зачете спринтерских гонок.

Второе место на подиуме заняла еще одна немка – Франциска Пройсс. Она, как и Херрманн, допустила один промах, но продемонстрировала низкую скорость. Пройсс проиграла землячке 20 секунд.

Третью строчку заняла представительница Норвегии Тириль Экхофф. Она допустила 2 промаха и проиграла Херрманн 32 секунды.

Неудача украинок

Украинские биатлонистки, к сожалению, не смогли побороться за высокие места. Это особенно обидно в контексте борьбы в Кубке наций с Россией за 5-ю строчку. Украинки проигрывают борьбу и вряд ли смогут попасть в топ-5.

Лучшее время в спринте из украинок продемонстрировала Валентина Семеренко. До последней стрельбы украинка претендовала попасть в топ-10. Однако промах и дополнительные 150 метров опустили Валентину на 14-ю позицию.

Вита Семеренко с двумя промахами финишировала 30-й. Анастасия Меркушина тоже не закрыла две мишени и продемонстрировала 32-е время.

В гонку преследования, несмотря на неудачный результат пробились Юлия Джима и Елена Пидгрушная. Джима финишировала 53-й, а Пидгрушная – 57-й.

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