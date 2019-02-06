Биатлон: Из-за сильных морозов в Канаде сократили дистанцию гонок

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Из-за сильных морозов в Канаде сократили гонки
Из-за сильных морозов в Канаде сократили гонки / biathlonworld.com

Международный союз биатлонистов принял решение сократить дистанцию индивидуальных гонок на этапе Кубка мира в Кэнморе (Канада) из-за сильных морозов.

Длина дистанции мужской "индивидуалки" составит 15 км вместо 20, женской – 12,5 км вместо 15, сообщает NRK.

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По прогнозам синоптиков, температура в Кэнморе в предстоящие выходные опустится до минус 30 градусов. По правилам IBU, нельзя проводить старты при температуре ниже 20 градусов мороза.

Также планируются изменения в расписании гонок этапа. Эстафеты перенесены на 8 февраля, масс-старты – на 9-е.

Отметим, что этап Кубка мира в Кэнморе стартует в четверг, 7-го февраля. В 18:55 стартует мужская индивидуальная гонка, а в 23:05 – женская.

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Теги: Спорт Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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