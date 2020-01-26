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Биатлон: Эберг выиграла последнюю гонку перед чемпионатом мира, Джима – за пределами топ-20

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Юлия Джима / GETTY IMAGES

В Поклюке (Словения) завершился 6-й этап Кубка мира. Последней гонкой этапа стал женский масс-старт, который выиграла шведка Ханна Эберг.

Результаты гонки

1. Ханна Эберг (Швеция)
2. Лиза Виттоцци (Италия)
3. Анаис Бескон (Франция)
...
25. Юлия Джима (Украина)

К теме: Фийон Майе выиграл драматический масс-старт в Поклюке, украинцы провалили гонку

Ход борьбы

По итогам двух огневых рубежей Ханна Эберг и Марте Олсби Ройселанд захватили лидерство. Вдогонку им бросились Мякяряйнен и Лиза Виттоцци с отставанием почти в 7 секунд.

На первой стойке Эберг, Олсби и Мякяряйнен не закрыли по мишени. Таким образом, лидерство перешло к Виттоцци, которая отработала чисто.

Ройселанд после штрафного круга проигрывала итальянке всего 10 секунд.

На последней стрельбе быстрее всех отработали Эберг и Виттоцци. Именно между шведкой и итальянкой до финиша шла борьба за победу.

Эберг продемонстрировала лучшую скорость и одержала победу. Виттоцци стала второй и впервые в этом сезоне поднялась на подиум.

Третьей неожиданно финишировала Анаис Бескон. Залогом успеха француженки стала замечательная стрельба – 20 точных выстрелов.

Провалила масс-старт единственная представительница Украины Юлия Джима. Она пробежала аж 3 круга штрафа и финишировала 25-й.

После 6-го этапа Кубка мира биатлонисток ждет чемпионат мира, который стартует 13 февраля в Антхольце (Италия).

Кубок мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция
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Автор: Михаил Гема
Теги: Юлия Джыма Новости Спорта Спорт Новости биатлона
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