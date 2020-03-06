Биатлон: Йоханнес Бе фантастически выиграл спринт в Нове-Место, украинцы провалили гонку

В чешском Нове-Место проходит 7-й этап Кубка мира по биатлону. 6 марта на дистанцию спринтерской гонки вышли мужчины.

Результаты гонки

1. Иоханнес Бе 24: 56.8

2. Кантен Фийон Майе + 22.8

3. Тарьей Бе +1:01.1

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24. Сергей Семенов +2:18.5

35. Дмитрий Пидручный +2:30.6

48. Антон Дудченко +2:59.5

49. Артем Прима +3:00.8

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В этот день в Нове-Место почти не было ветра, поэтому условия для стрельбы были идеальными. Правда снег на дистанции больше был похож на кашу.

В таких условиях довольно ожидаемо победу одержал норвежец Йоханнес Тингнес Бе, который отстрилсялся "на ноль" и был быстрым ходом. Также с чистой стрельбой вторым финишировал представитель Франции Кантен Фийон Майя, проиграв именитому норвежцу 22 секунды.

Третью строчку занял старший из братьев Бе – Тарьей (0 промахов и минута отставания от Иоганнеса). Лидер Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад с одним промахом закончил гонку шестым.

Как прошла гонка для Украины

Лучше всего среди украинцев выступил Сергей Семенов. Он допустил меньше промахов (2) и смог финишировать 24-м, проиграв победителю 2 минуты и 18 секунд.

Для капитана сборной Украины Дмитрия Пидручного спринтерская гонка стала провальной. На двух огневых рубежах украинец допустил 3 промаха и занял лишь 35 место.

Другой украинец Артем Прима на лежкеотстрелялся чисто, но 3 промаха на стойке отбросили все шансы даже на попадание в топ-20. В итоге Артем финишировал 49-м. Антон Дудченко лишь с 1 промахом проиграл лидеру немного меньше трех минут и финишировал сразу над Примой – 49-й.