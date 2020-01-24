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Биатлон: Юлия Джима финишировала 14-й в индивидуальной гонке в Поклюке, победила Денис Херрманн

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Индивидуальная гонка в Поклюке / twitter.com/IBU_WC

Украинские биатлонистки не сумели завоевать награды в индивидуальной гонке на этапе Кубка мира в Поклюке.

Победительницей стала немка Денис Херрманн. Она не сделала ни одного промаха на четырех огневых рубежах и финишировала со временем 41:33,4.

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Как раз один промах стоил первого места шведке Ханне Эберг. Она допустила один неточный выстрел, за что получила минуту штрафа, а на финише проиграла сопернице 59,2 секунды. Третьей финишировала француженка Анаис Бескон. Она тоже отстрелялась чисто, но отстала на 1:15,7. На финише француженка выиграла борьбу за бронзу в итальянки Лизы Витоцци.

Что до украинок, то лучший результат показала Юлия Джима. Она ошиблась на первом и четвертом огневых рубежах, и со временем 3:35,2 показала 14-й результат. Однако это пока не гарантировало Джиме попадания в масс-старт на этапе в Поклюке – украинка первая запасная, поэтому о своем участии узнает уже в воскресенье, 26 января.

Еще две украинки финишировали в зачетной зоне – Анастасия Меркушина (0+0+2+1, +5:43,7) и Елена Пидгрушная (1+1+0+1, +5:54,9). По четыре промаха сделали Юлия Журавок и Дария Блашко. Они 68-а и 77-а соответственно.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Новости биатлона
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