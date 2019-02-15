Биатлон: Кристиансен неожиданно победил в спринте в Солт-Лейк-Сити, украинцы за пределами топ-30

В американском Солт-Лейк-Сити проходит восьмой этап Кубка мира по биатлону. 15 февраля состоялась мужская спринтерская гонка.

Победу в гонке одержал норвежец Ветле Шостад Кристиансен, который несмотря на сложные погодные условия смог отстреляться с нулем промахов. Вторым стал француз Симон Дестьйо, проиграв норвежцу лишь 1.3 секунды. Третье место – у немца Романа Рееза.

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Самой большой неожиданностью этого спринта стало 4 место норвежца Иоганнеса Тингнеса Бьо, который допустил 4 промаха на стрельбе стоя, что не позволило ему побороться за призовые места.

Среди украинцев лучший результат продемонстрировал Дмитрий Подручный, который с двумя промахами на каждом огневом рубеже финишировал 33-м. Артем Тищенко и Тарас Лесюк – 54-й и 78-й соответственно.

1. Ветлы Шостад Кристиансен (0+0) 23:29.7

2. Симон Дестьйо (1+0) +1.3

3. Роман Реез (0+1) +22.4

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33. Дмитрий Подручный (2+2) +1:41.7

54. Артем Тищенко (0+2) +2:33.4

78. Тарас Лесюк (2+2) +3:40.0

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