Биатлон: кто из украинцев будет бежать гонку преследования на последнем этапе Кубка мира

Сегодня, 23 марта, в норвежском Холменколлене пройдут гонки преследования у женщин и мужчин в рамках девятого – заключительного этапа Кубка мира по биатлону.

Первыми на трассу выйдут женщины. Их гонка начнется в 16:00. Будут представлять Украину сразу четыре биатлонистки: Вита Семеренко (+1:29), Яна Бондарь (+1:58), Валя Семеренко (+2:08) и Анастасия Меркушина (+2:10).

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Зато в гонке преследования у мужчин будет только двое украинцев – Дмитрий Пидручный (+1:35) и Артем Прима (+1:59). Их гонка запланирована на 18:15.