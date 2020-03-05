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Кубок мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция

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Кубок мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция / 24 канал

В четверг, 5 марта, стартует 7-й этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). Из-за коронавируса этап состоится без зрителей. Посмотреть гонки можно онлайн на сайте Спорт24.

Календарь гонок в Нове-Место

  • 5 марта – спринт (женщины) – 18:35
  • 6 марта – спринт (мужчины) – 18:30
  • 7 марта – эстафета (женщины) 15:00
  • 7 марта – эстафета (мужчины) 18:00
  • 8 марта – масс-старт (женщины) 12:45
  • 8 марта – масс-старт (мужчины) 14:45

К теме: Завершение биатлонного сезона: за что бороться Украине и главные интриги

Онлайн-трансляция:

Трансляция с официального сайта IBU

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Автор: Михаил Гема
Теги: Новости Спорта Спорт Новости биатлона Чемпионат мира по биатлону
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