Кубок мира по биатлону-2020: онлайн-трансляция
В четверг, 5 марта, стартует 7-й этап Кубка мира по биатлону в Нове-Место (Чехия). Из-за коронавируса этап состоится без зрителей. Посмотреть гонки можно онлайн на сайте Спорт24.
Календарь гонок в Нове-Место
- 5 марта – спринт (женщины) – 18:35
- 6 марта – спринт (мужчины) – 18:30
- 7 марта – эстафета (женщины) 15:00
- 7 марта – эстафета (мужчины) 18:00
- 8 марта – масс-старт (женщины) 12:45
- 8 марта – масс-старт (мужчины) 14:45
К теме: Завершение биатлонного сезона: за что бороться Украине и главные интриги
Онлайн-трансляция:
Трансляция с официального сайта IBU
Комментарииpowered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Предложения партнеров
Комментарии